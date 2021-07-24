Иранец Форугхи выиграл золото ОИ-2020 в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м

Иранский спортсмен Джавад Форугхи стал победителем соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). В финале он набрал 244,8 баллов. Серебряную медаль завоевал серб Дамир Микец (237,9), бронза у китайца Пан Вэя (217,6).

Отметим, что представители России не сумели пробиться в решающий раунд соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участие в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.