Иранец Форугхи выиграл золото ОИ-2020 в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м

Иранский спортсмен Джавад Форугхи стал победителем соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). В финале он набрал 244,8 баллов. Серебряную медаль завоевал серб Дамир Микец (237,9), бронза у китайца Пан Вэя (217,6).
Отметим, что представители России не сумели пробиться в решающий раунд соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участие в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
- 24 июля 2021
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