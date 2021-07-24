Победитель «Тур де Франс» не сумел завершить групповую гонку на Олимпиаде-2020 в Токио

Победитель «Тур де Франс» 2018 года, британский велогонщик Герайнт Томас не сумел завершить групповую гонку на Олимпийских играх в Токио (Япония).

Британец упал в начале гонки, порвал форму и получил ссадину на плече. По ходу гонки Томас несколько раз подъезжал к технической бригаде за помощью.

Отметим, что в гонке принимают участие три российских спортсмена — Павел Сиваков, Александр Власов и Ильнур Закарин.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.