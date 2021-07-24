Российский волейболист: в Олимпийской деревне единственное, что тяжело — туалет и мыться

Волейболист сборной России Егор Клюка оценил условия проживания в Олимпийской деревне в Токио (Япония).

«В Олимпийской деревне единственное, что тяжело — туалет и мыться. Всё маленькое, как будто в самолёте. Но мне уже всё равно, если честно. Мне кровать нравится. Много про неё говорят, но меня полностью устраивает. Да – картон, но кто-то и на полу спит.

Тяжело ещё то, что нужно носить маски. Нет радости праздника, все через жёсткие правила: туда не ходи, это не трогай, там не общайся. Я побывал в Рио, где все общались, радовались, а тут такого нет. Но главное, чтобы тут результат был другой, а не как в Рио»", — передаёт слова Клюки корреспондент «Чемпионата».

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