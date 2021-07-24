Российский волейболист: в Олимпийской деревне единственное, что тяжело — туалет и мыться
Поделиться
Волейболист сборной России Егор Клюка оценил условия проживания в Олимпийской деревне в Токио (Япония).
«В Олимпийской деревне единственное, что тяжело — туалет и мыться. Всё маленькое, как будто в самолёте. Но мне уже всё равно, если честно. Мне кровать нравится. Много про неё говорят, но меня полностью устраивает. Да – картон, но кто-то и на полу спит.
Тяжело ещё то, что нужно носить маски. Нет радости праздника, все через жёсткие правила: туда не ходи, это не трогай, там не общайся. Я побывал в Рио, где все общались, радовались, а тут такого нет. Но главное, чтобы тут результат был другой, а не как в Рио»", — передаёт слова Клюки корреспондент «Чемпионата».
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся
Комментарии
- 24 июля 2021
-
12:07
-
12:04
-
11:48
-
11:47
-
11:47
-
11:38
-
11:33
-
11:33
-
11:31
-
11:23
-
11:17
-
11:12
-
11:08
-
11:01
-
10:54
-
10:54
-
10:50
-
10:45
-
10:36
-
10:31
-
10:25
-
10:08
-
10:06
-
09:57
-
09:45
-
09:39
-
09:33
-
09:30
-
09:27
-
09:23
-
09:20
-
09:19
-
09:16
-
09:03
-
08:31
Партнерский контент