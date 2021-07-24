Волейболист Егор Клюка прокомментировал победу над Аргентиной на Олимпиаде-2020

Волейболист сборной России Егор Клюка поделился впечатлениями от победы на старте олимпийского турнира в Токио (Япония). Россияне в первом туре группового этапа обыграли аргентинцев со счётом 3:1 (21:25, 25:23, 25:17, 25:21).



«Есть определённая доля нервозности, которую нужно было сбросить в начале, но сейчас у всех тяжело начинается первая партия или матч. Аргентина много поджала на подачу, мы стали осторожничать, и это сыграло злую шутку. Дальше мы стали агрессивничать — и всё. Старались держать это на протяжении всего матча. В голове не сидит, что мы сильнее Аргентины. Волейбол уже поменялся, и большой разницы, что можно сыграть в половину силы, нет и не будет в ближайшее время. Все играют, все умеют и все могут выстрелить.



Пустые трибуны — тяжело. Даже я, который абстрагируется от этого, обратил внимание. Такой классный зал, красивый — и без зрителей… Я помню, как умеют болеть в Японии, они умеют это», — передаёт слова Клюки корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.