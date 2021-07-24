Российские «пляжники» Лешуков и Семёнов одержали победу над испанцами на Олимпиаде-2020

Российские «пляжники» Илья Лешуков и Константин Семёнов одержали победу на старте группового этапа олимпийского турнира в Токио (Япония). В матче первого тура Лешуков и Семёнов одолели испанцев Пабло Эррера Альепуса и Адриан Гавира Кольяда со счётом 2:0 (21:19, 22:20).
Во втором туре российский тандем сразится с Кристофером Макхью и Дамьеном Шуманном из Австралии.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
- 24 июля 2021
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