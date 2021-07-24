Китаянка раздавила камеру фотографу, Россия шла к победе. Баскетбол 3х3: лучшие фото

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В Токио (Япония) мужская сборная Россия по баскетболу 3x3 уверенно обыграла китайских баскетболистов на старте олимпийского турнира. Счёт матча — 21:13. Следующую встречу россияне проведут с национальной командой Нидерландов. Состав мужской сборной России: Александр Зуев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов, Станислав Шаров.

Женская сборная России оказалась сильнее китаянок, одержав победу со счётом 19:9. В составе нашей сборной выступали Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга и Евгения Фролкина. В первом матче турнира россиянки обыграли хозяек турнира – команду Японии со счётом 21:18. Следующие матчи наши спортсменки проведут 25 июля с командами США и Монголии.

Лучшие кадры с матчей мужской и женской сборных России против сборных Китая в баскетболе 3х3 — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.