Малютин и Егоров не прошли в финал Олимпиады-2020 на дистанции 400 метров вольным стилем

Российские пловцы Мартин Малютин и Александр Егоров не смогли выйти в финал на дистанции 400 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Японии.



Малютин показал результат — 3:49,49. Егоров преодолел дистанцию с результатом 3:47,71. Россияне не попали в лучшую восьмёрку спортсменов, которая примет участие в финале.



Финал состоится 25 июля.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.



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