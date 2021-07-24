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Российский тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзу Олимпиады-2021 в Токио в категории до 58 кг

Российский тхэквондист Артамонов завоевал бронзу Олимпиады-2020 в категории до 58 кг
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Чемпион Европы по тхэквондо 2018 года россиянин Михаил Артамонов (5) выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио (Япония) в весовой категории до 58 кг. В борьбе за награду Артамонов победил аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана (11) со счётом 15:10. Это вторая медаль текущей Олимпиады для сборной России.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада-2020. Россия завоевала вторую медаль! LIVE Олимпиада-2020. Россия завоевала вторую медаль! LIVE
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