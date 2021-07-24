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Российские пловцы вышли в полуфинал на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде-2021

Российские пловцы вышли в полуфинал на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде-2020
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Российские пловцы Антон Чупков и Кирилл Пригода вышли в полуфинальные заплывы на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде в Токио.

Чупков показал результат 59,55 секунд. Пригода проплыл дистанцию за 59,68 секунд.

Полуфиналы состоятся 25 июля.

Финал запланирован на 27 июля.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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