Российские пловчихи не вышли в финал эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем на ОИ-2020

Женская российская эстафетная четвёрка не сумела пробиться в финал в плавании 4 по 100 метров вольным стилем на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония). Команду представили Дарья Устинова, Арина Суркова, Елизавета Клеванович и Вероника Андрусенко.

В квалификации россиянки заняли лишь 11-е место, продемонстрировав результат 3.38,25. Это не позволило им выйти в финальную стадию соревнований.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.