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США впервые с 1972 года не завоевали ни одной медали в стартовый день летней Олимпиады

США впервые с 1972 года не завоевали ни одной медали в стартовый день летней Олимпиады
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Олимпийская сборная США не сумела завоевать ни одной награды в стартовый день летних Игр впервые с Олимпиады 1972 года в Мюнхене (Германия).

В первый день текущих Олимпийских игр в Токио (Япония) разыгрывались 11 комплектов наград, сборная США была представлена спортсменами в пяти видах спорта. Ни один из американцев не сумел завоевать награду для своей команды.

Американцы соревновались в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м у женщин, тяжёлой атлетике у женщин (до 49 кг), в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м у мужчин, стрельбе из лука в миксте и велогонках на шоссе. Высшим достижением представителей США стали шестые места в стрельбе у Мэри Такер и велогонках у Брэндона Макналти.

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