Потерявшая сознание лучница Светлана Гомбоева выступит на Олимпиаде в воскресенье

Российская лучница Светлана Гомбоева, которая получила солнечный удар во время квалификационных соревнований на Олимпиаде, оправилась от проблем со здоровьем и готова выступить в ближайших соревнованиях.

В отборочных соревнованиях Гомбоева набрала 630 баллов и заняла 45-е место. Перова стала восьмой (664), Елена Осипова — 22-й (651).

В воскресенье пройдут командные соревнования. 29 июля Гомбоева выступит в личном турнире.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

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