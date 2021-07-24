Потерявшая сознание лучница Светлана Гомбоева выступит на Олимпиаде в воскресенье
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Российская лучница Светлана Гомбоева, которая получила солнечный удар во время квалификационных соревнований на Олимпиаде, оправилась от проблем со здоровьем и готова выступить в ближайших соревнованиях.
В отборочных соревнованиях Гомбоева набрала 630 баллов и заняла 45-е место. Перова стала восьмой (664), Елена Осипова — 22-й (651).
В воскресенье пройдут командные соревнования. 29 июля Гомбоева выступит в личном турнире.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.
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