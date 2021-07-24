Гимнаст Никита Нагорный поблагодарил болельщиков за поддержку на Олимпиаде-2021 в Токио

Серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года в команде, трёхкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Никита Нагорный поблагодарил болельщиков за поддержку сборной России в квалификации Олимпиады в Токио.
«Квалификация пройдена, впереди самый главный день — командный финал. Всё в наших руках. Спасибо всем за поддержку», — написал Нагорный на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».
Квалификация мужской сборной России началась, когда в Москве было 4 часа утра. По итогам выступлений на шести снарядах российская сборная уверенно вышла в командный финал (26 июля). Нагорный и Артур Далалоян отобрались в финал индивидуального многоборья, который состоится 28 июля.
В финалы в отдельных видах квалифицировались: Нагорный (вольные упражнения, опорный прыжок, перекладина), Давид Белявский (конь, параллельные брусья), Денис Аблязин (кольца, опорный прыжок). Финалы в отдельных видах пройдут 1-3 августа.
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