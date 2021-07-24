Никита Нагорный и Артур Далалоян вышли в финал олимпийских соревнований в многоборье

Российские гимнасты Никита Нагорный и Артур Далалоян квалифицировались в финал соревнований в многоборье на Олимпийских играх в Токио (Япония).

Нагорный завершил отборочный турнир на втором месте, в общей сложности набрав 87,897 балла, а Далалоян занял шестое место (85,957 балла). Финал в многоборье состоится 28 июля.

Напомним, в финалы в отдельных видах квалифицировались: Нагорный (вольные упражнения, опорный прыжок, перекладина), Давид Белявский (конь, параллельные брусья), Денис Аблязин (кольца, опорный прыжок). Финалы в отдельных видах запланированы на 1 августа.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.