Журова высказалась о лишении российских велогонщиков питания на Олимпиаде

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова дала комментарий по поводу лишения российских велогонщиков питания на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Не очень хорошая ситуация произошла с нашими велосипедистами. Тот случай, когда надеялись на большее, но не получилось. Япония не проводила так называемые предварительные тестовые соревнования, которые должна проводить по всем видам спорта.

Допускаю, что организаторы, волонтёры или тот, кто это обеспечивает, к сожалению, оказались не готовы. Думаю, что это было сделано неспециально, но этот неприятный инцидент произошёл именно с российскими спортсменами. Организаторы должны сделать выводы, что надо быть более внимательными к спортсменам», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.