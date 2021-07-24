«Спасибо за то, что вы с нами». Гимнаст Далалоян поблагодарил болельщиков за поддержку

Трёхкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Артур Далалоян поблагодарил болельщиков за поддержку на Олимпийских играх – 2020 в Токио.

«Друзья, я получил просто огромное количество слов поддержки за сегодняшний день. Спасибо вам большое за то, что болеете, что переживаете, за то, что вы с нами. Это очень ценно и приятно. Спасибо!» — сказал Далалоян в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Далалоян в апреле получил серьёзную травму – порвал ахилл. Врачи прогнозировали возвращение на помост осенью, что означало для Артура пропуск уже второй Олимпиады. Гимнаст сумел восстановиться раньше, но ехал в Токио выступать только на четырёх снарядах. Решение исполнять опорный прыжок и вольные упражнения, а значит, выступать по программе многоборья, было принято уже в Японии. В итоге Артур вышел в финал многоборья. В квалификации, после вольных упражнений, Далалоян не совладал с эмоциями и заплакал.

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