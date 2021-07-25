Российские фехтовальщицы Дериглазова и Загидуллина вышли в 1/8 финала Олимпиады-2021

Российские фехтовальщицы на рапирах Инна Дериглазова и Аделина Загидуллина вышли в 1/8 финала Олимпиады в Токио.

Дериглазова в 1/16 финала победила представительницу Польши Мартину Елинску. Загидуллин (15:8), в свою очередь, оказалась сильнее колумбийки Саскии Лоретты ван Эрвен Гарсии (15:8).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Ранее российский шпажист Сухов не смог выйти в 1/16 финала Игр-2021.