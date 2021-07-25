Россиянки Боталова и Лебедева прошли в полуфинал по гребле после утешительных заездов
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В Одайбе (Япония) на арене «Си Форест Вотервей» состоялись соревнования на Олимпийских играх по академической гребле, где в результате утешительных заездов россиянки Мария Боталова и Анастасия Лебедева (двойка парная) прошли в полуфинал А/В.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
Напомним, ранее сборная России по волейболу разгромно проиграла итальянкам на старте Олимпиады в Токио.
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