Россиянки Боталова и Лебедева прошли в полуфинал по гребле после утешительных заездов

В Одайбе (Япония) на арене «Си Форест Вотервей» состоялись соревнования на Олимпийских играх по академической гребле, где в результате утешительных заездов россиянки Мария Боталова и Анастасия Лебедева (двойка парная) прошли в полуфинал А/В.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.



На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Напомним, ранее сборная России по волейболу разгромно проиграла итальянкам на старте Олимпиады в Токио.