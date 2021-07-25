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Россиянки Боталова и Лебедева прошли в полуфинал по гребле после утешительных заездов

Россиянки Боталова и Лебедева прошли в полуфинал по гребле после утешительных заездов
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В Одайбе (Япония) на арене «Си Форест Вотервей» состоялись соревнования на Олимпийских играх по академической гребле, где в результате утешительных заездов россиянки Мария Боталова и Анастасия Лебедева (двойка парная) прошли в полуфинал А/В.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Напомним, ранее сборная России по волейболу разгромно проиграла итальянкам на старте Олимпиады в Токио.

Олимпиада 2020. Академическая гребля
Женщины - лёгкий вес. Двойка парная. Утешительные заезды
25 июля 2021, воскресенье. 04:20 МСК
Окончено
1
Швейцария
7:22.02 Q
1
США
7:21.25 Q
2
Беларусь
7:26.99 Q
2
Россия
7:22.72 Q
3
Ирландия
7:23.46 Q
3
Япония
7:34.45 Q
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Новости. Олимпиада 2020
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