Россиянка Анна Пракатень вышла в полуфинал по гребле в одиночном разряде на ОИ-2020
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В Одайбе (Япония) на арене «Си Форест Вотервей» состоялись заезды в академической гребле на Олимпийских играх – 2020 в 1/4 финала у женщин в одиночном разряде, где россиянка Анна Пракатень, продемонстрировав время 07:49.64, вышла в полуфинал A/B.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
Напомним, ранее россиянки Боталова и Лебедева прошли в полуфинал по гребле после утешительных заездов.
Олимпиада 2020. Академическая гребля
Женщины. Одиночка. 1/4 финала
25 июля 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Идёт
1
Магдалена Лобниг
Австрия
7:58.20 Q
1
Санита Пьюспур
Ирландия
7:58.30 Q
1
Эмма Твигг
Новая Зеландия
7:54.96 Q
1
Анна Пракатень
Россия
7:49.64 Q
2
Карлинг Зиман
Канада
7:57.58 Q
2
Анна Сара Софи Сауэр
Нидерланды
7:59.92 Q
2
Жанин Гмелин
Швейцария
8:02.10 Q
2
Кара Колер
США
7:59.39 Q
3
Янь Цзян
Китай
8:00.01 Q
3
Виктория Торнли
Великобритания
7:59.93 Q
3
Аннета Кириду
Греция
8:02.19 Q
3
Назанин Малаеи
Иран
8:07.32 Q
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