Россиянка Анна Пракатень вышла в полуфинал по гребле в одиночном разряде на ОИ-2020

В Одайбе (Япония) на арене «Си Форест Вотервей» состоялись заезды в академической гребле на Олимпийских играх – 2020 в 1/4 финала у женщин в одиночном разряде, где россиянка Анна Пракатень, продемонстрировав время 07:49.64, вышла в полуфинал A/B.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Напомним, ранее россиянки Боталова и Лебедева прошли в полуфинал по гребле после утешительных заездов.