Россиянке Виталине Бацарашкиной сначала записали «0» в финале ОИ из-за сбоя электроники
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Россиянка Виталина Бацарашкина сумела выиграть золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, несмотря на сложности с электроникой. Пресс-служба Олимпийского комитета России сообщает, что в финале соревнований произошёл сбой электронной системы.
«Система не зафиксировала выстрел Виталины Бацарашкиной в отведённые 50 секунд. Судьи сначала записали россиянке «0», но затем после короткого совещания разрешили Виталине сделать повторный выстрел, установив, что в случившемся виновата электроника, а не человек. Бацарашкина справилась с нервами и в итоге стала олимпийской чемпионкой», — говорится в сообщении в телеграм-канале ОКР.
Это первая золотая медаль сборной России на Играх в Токио.
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