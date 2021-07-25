Австралийки с мировым рекордом выиграли эстафету 4х100 м вольным стилем на Олимпиаде-2020

Сборная Австралии выиграла женскую эстафету 4х100 м вольным стилем в рамках соревнований по плаванию на летних Олимпийских играх в Токио, установив мировой рекорд — 3.29,69. Серебро завоевали канадки, бронза досталась американкам.
Плавание. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Эстафета. 4х100 м вольным стилем
1. Австралия — 3.29,69 (мировой рекорд).
2. Канада — 3.32,78.
3. США — 3.32.82.
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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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