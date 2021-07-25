Кузютина уступила в 1/8 финала ОИ-2020 по дзюдо, Шамилов стартовал с победы

В Токио (Япония) на стадионе «Ниппон Будокан» состоялись поединки 1/8 финала соревнований Олимпийских игр – 2020 по дзюдо в весовой категории до 52 кг, где представительница России Наталья Кузютина потерпела поражение, уступив Да Сол Пак из Южной Кореи. Стартовала на турнире Кузютина с победы над Кристине Хименес из Панамы.

В мужской части сетки в весе до 66 кг с победы начал Якуб Шамилов, сумевший победить представителя Германии Себастьяна Зайдля.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.



На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.