Российские бадминтонисты Созонов и Иванов потерпели второе поражение на Олимпиаде-2020

Российские бадминтонисты Иван Созонов и Владимир Иванов потерпели второе поражение подряд на групповом этапе Олимпийских игр в Токио. Сегодня, 25 июля, они уступили японцам Хироюки Эндо и Юте Ватанабе со счётом 0:2 (19:21, 19:21).

На старте соревнований Созонов и Иванов проиграли датчанам Киму Аструпу и Андерсу Скорупу Расмуссену со счётом 0:2 (13:21, 18:21).

27 июля россияне сыграют с нигерийцами Годвином Олофуа и Ануолувапо Джувоном Опейори.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.