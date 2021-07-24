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Бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов проиграли датским спортсменам на ОИ-2020

Российские бадминтонисты Иван Созонов и Владимир Иванов проиграли свой первый матч на групповом этапе Игр в Токио.

Созонов и Иванов проиграли датчанам Киму Аструпу и Андерсу Скорупу Расмуссену со счётом 21:13, 21:18.

Россияне выступают в группе B. Следующий матч российских бадминтонистов состоится 25 июля. Их соперниками станут японские спортсмены.

Иванов и Созонов являются двукратными чемпионами Европы в парном разряде. Также в их активе две бронзовые медали европейских первенств в парном разряде.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.



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