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Бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов проиграли датским спортсменам на Играх-2021

Бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов проиграли датским спортсменам на ОИ-2020
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Российские бадминтонисты Иван Созонов и Владимир Иванов проиграли свой первый матч на групповом этапе Игр в Токио.

Созонов и Иванов проиграли датчанам Киму Аструпу и Андерсу Скорупу Расмуссену со счётом 21:13, 21:18.

Россияне выступают в группе B. Следующий матч российских бадминтонистов состоится 25 июля. Их соперниками станут японские спортсмены.

Иванов и Созонов являются двукратными чемпионами Европы в парном разряде. Также в их активе две бронзовые медали европейских первенств в парном разряде.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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Олимпиада 2020. Бадминтон
Мужчины. Парный разряд. Групповой раунд
24 июля 2021, суббота. 05:00 МСК
Окончено
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