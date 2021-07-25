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Шамилов уступил представителю Грузии в 1/8 финала соревнований по дзюдо на ОИ-2020

Шамилов уступил представителю Грузии в 1/8 финала соревнований по дзюдо на ОИ-2020
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В Токио (Япония) на стадионе «Ниппон Будокан» состоялись поединки 1/8 финала мужской части соревнований Олимпийских игр – 2020 по дзюдо в весовой категории до 66 кг, где представитель России Якуб Шамилов уступил Важе Маргвелашвили из Грузии.

Напомним, Шамилов стартовал на турнире с победы над немцем Себастьяном Зайдлем.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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Олимпиада 2020. Дзюдо
Мужчины. До 66 кг. 1/8 финала
25 июля 2021, воскресенье. 06:30 МСК
Окончено
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