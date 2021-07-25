Фетисов поздравил Бацарашкину с золотой медалью на Олимпиаде в Токио

Российский хоккеист Вячеслав Фетисов поздравил российскую спортсмену Виталину Бацарашкину с завоеванием золотой медали на Играх в Токио.
«Поздравляем Бацарашкину! Супер, так держать! Ребята стараются, надеемся, что каждый из них завоюет свою медаль. Спортивный дух тоже должен присутствовать. Поздравляем с первым золотом. Ура!» — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
- 25 июля 2021
-
10:57
-
10:57
-
10:56
-
10:53
-
10:40
-
10:36
-
10:36
-
10:31
-
10:30
-
10:26
-
10:23
-
10:16
-
10:03
-
10:03
-
10:03
-
09:59
-
09:55
-
09:45
-
09:42
-
09:36
-
09:30
-
09:26
-
09:26
-
09:24
-
09:16
-
09:00
-
08:51
-
08:46
-
08:45
-
08:37
-
08:36
-
08:16
-
08:13
-
08:09
-
08:04