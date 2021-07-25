Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Фетисов поздравил Бацарашкину с золотой медалью на Олимпиаде-2021

Фетисов поздравил Бацарашкину с золотой медалью на Олимпиаде в Токио
Аудио-версия:
Комментарии

Российский хоккеист Вячеслав Фетисов поздравил российскую спортсмену Виталину Бацарашкину с завоеванием золотой медали на Играх в Токио.

«Поздравляем Бацарашкину! Супер, так держать! Ребята стараются, надеемся, что каждый из них завоюет свою медаль. Спортивный дух тоже должен присутствовать. Поздравляем с первым золотом. Ура!» — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Новость по теме
Российские лучницы уверенно победили США и вышли в полуфинал соревнований ОИ-2020
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021