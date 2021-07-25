Фетисов поздравил Бацарашкину с золотой медалью на Олимпиаде в Токио

Российский хоккеист Вячеслав Фетисов поздравил российскую спортсмену Виталину Бацарашкину с завоеванием золотой медали на Играх в Токио.

«Поздравляем Бацарашкину! Супер, так держать! Ребята стараются, надеемся, что каждый из них завоюет свою медаль. Спортивный дух тоже должен присутствовать. Поздравляем с первым золотом. Ура!» — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.