Виноградова занимает четвёртое место в квалификации стендовой стрельбы на Играх-2020

Россиянка Наталья Виноградова идёт на четвёртом месте после первого дня квалификации по стендовой стрельбе на Олимпийских играх в Токио.

Виноградова в воскресенье набрала в трёх раундах 73 очка. Лидирует после первого дня итальянская спортсменка Диана Бакози. У неё 75 баллов.

Ещё одна россиянка Зиля Батыршина занимает 20-ю строчку. В её активе 68 очков.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.