Мельникова поменяла музыку в вольных за 3 недели до ОИ, чтобы не платить $ 25 тыс. автору

Российская гимнастка Ангелина Мельникова заявила, что изменила вторую часть вольных упражнений за три недели до Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) из-за высоких финансовых запросов автора музыки.

«На Олимпийские игры требуются авторские права для использования музыки. Мы сделали запрос автору, а он запросил $ 25 тыс. Естественно, федерация отказалась платить такие деньги, и мы в экстренном порядке были вынуждены найти какую-то музыку. Взяли, наверное, первую, что была в интернете, я даже не знаю, откуда она, мне просто это прислали и сказали, что это мои новые вольные. В этом нет ничьей вины, просто так случилось. Редко кто так попадает, как я.

Конечно, эта ситуация сказалась, причём больше морально. Это очень непросто, когда ты кайфуешь от своих вольных и тебе их меняют прямо перед Олимпиадой, твоим самым важным стартом в жизни. Честно говоря, я заплакала, когда услышала эту музыку, меня поддержали мои хореограф и тренер. Пришлось полюбить и принять эту музыку, которая играет во второй части. Мы много работали именно над второй частью, потому что три недели — это очень мало для наработки вольных. Там и темп другой, повороты тоже немного поменяла. Поэтому я на 100% уверена, что не подготовила свои вольные в полном объёме, как я могу», — приводит слова Мельниковой «Р-Спорт».