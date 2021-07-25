Российские лучницы завоевали серебряные медали Олимпийских игр — 2020 в Токио

Женская сборная России по стрельбе из лука завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). В решающей встрече россиянки уступили лучницам из Южной Кореи со счётом 0:6. Бронза Игр досталась команде Германии, которая обыграла сборную Беларуси.

Таким образом, российские спортсменки повторили результат, показанный на предыдущих Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Отметим, что в 2016 году россиянки также проиграли лучницам из Южной Кореи.

Сборную Россию на Играх в Токио представили Ксения Перова, Елена Осипова и Светлана Гомбоева.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.