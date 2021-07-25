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Олимпиада 2020 в Токио – онлайн-трансляция соревнований 25 июля 2021: дзюдо, фехтование, медали России

Олимпиада-2020. Что творит Бацарашкина! Поразительное первое золото России! LIVE
Андрей Гуров Алексей Фалько
,
Инна Дериглазова, сборная России
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Кто же осчастливит страну и поднимется на вершину пьедестала в Токио? Всё самое и важное — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Олимпиада-2020. Общекомандный медальный зачёт
Календарь Олимпиады-2020 в Токио

Приветствуем всех любителей спорта и болельщиков сборной России. В воскресенье, 25 июля, на Олимпиаде в Токио будут разыграны 18 комплектов наград. Российские спортсмены имеют хорошие шансы на успех в стрельбе, фехтовании, дзюдо, стрельбе из лука и тхэквондо. После первого дня в копилке сборной России серебро и бронза. И мы вправе рассчитывать, что 25 июля эта коллекция пополнится золотом. Кроме того, на олимпийских аренах будут выступать наши волейболисты, баскетболисты, гандболистки и теннисисты, которым борьба за медали ещё только предстоит.

Следить за всеми событиями второго дня Олимпийских игр-2020 в Токио можно в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Бацарашкина — чемпионка Олимпийских игр! Бацарашкина вышла в финал в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров
Live Павел Панышев

Лариса Коробейникова вышла в 1/8 финала по фехтованию на рапире, одержав победу над Инес Бубакари из Туниса со счётом 15:3.

06:19 Павел Панышев

В теннисном турнире Карен Хачанов и Ёсихито Нисиока обменялись выигранными партиями (3:6, 6:1). Впереди решающий сет!

06:08 Павел Панышев

Мужская сборная России по баскетболу 3x3 уступила Бельгии — 16:21. Вчера россияне стартовали на турнире с победы над Китаем со счётом 21:13, а затем уступили Нидерландам (15:18).

В 12:40 мск наша команда встретится с поляками.

06:05 Павел Панышев

Американец Чейс Калиж выиграл золото в плавании на дистанции 400 м комплексом. Серебряным призёром стал его соотечественник Джей Литерленд. Бронза досталась австралийцу Брэндону Смиту.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. 400 м комплексом
1. Чейс Калиж (США) — 4.09,42.
2. Джей Литерленд (США) — 4.10,28.
3. Брэндон Смит (Австралия) — 4.10,38.

Олимпиада 2020. Плавание
Мужчины. 400 м комплекс. Финал
25 июля 2021, воскресенье. 04:30 МСК
Окончено
1
Чейс Калиж
США
4:09.42
2
Джей Литерленд
США
4:10.28
3
Брэндон Смит
Австралия
4:10.38
06:02 Павел Панышев

В результате утешительных заездов по академической гребле россиянки Мария Боталова и Анастасия Лебедева (двойка парная) прошли в полуфинал А/В. И здесь есть перспективы на медаль!

05:59 Павел Панышев

Сенсация в плавании — 18-летний представитель Туниса Ахмед Аюб Хафнауи выиграл золото на дистанции 400 м вольным стилем!

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. 400 м вольным стилем
1. Ахмед Аюб Хафнауи (Тунис) — 3.43,36.
2. Джек Маклафлин (Австралия) — 3.43,52.
3. Киран Смит (США) — 3.43,94.

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05:49 Павел Панышев

Виталина Бацарашкина выиграла золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Играх в Токио, установив олимпийский рекорд. Это первое золото сборной России на Играх-2020.

Стрельба. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Пневматический пистолет. 10 м
1. Виталина Бацарашкина (Россия) — 240,3 (олимпийский рекорд).
2. Антоанета Костадинова (Болгария) — 239,4.
3. Цзян Жансинь (Китай) — 218,0.

05:44 Павел Панышев

Бацарашкина — чемпионка Олимпийских игр!

Болгарка дрогнула! Костадинова последним выстрелом набрала 9,0, а Бацарашкина воспользовалась шансом и выстрелила на 10,4! Невероятная развязка! Виталина выиграла золото, браво!

05:42 Павел Панышев

Блестяще! 10,5 набрала Бацарашкина, она обошла китаянку. И теперь у нас будет минимум серебро!

05:39 Павел Панышев

Костевич выбывает — это значит, что у Бацарашкиной точно будет медаль! Виталина, Костадинова и Цзян разыграют между собой золото.

05:37 Павел Панышев

В финале по стрельбе осталось четыре спортсменки. Костадинова продолжает лидировать, опережая Цзян, Бацарашкину и Костевич. Совсем скоро решится судьба медалей!

05:31 Павел Панышев

Неудачный третий выстрел — в восьмёрку. Болгарка Костадинова идёт первой (141,5), китаянка Цзян Рансинь второй (139,7), Бацарашкина — третьей (139,6).

05:26 Павел Панышев

Бацарашкина после второй серии идёт второй, уступая лидеру 0,2 балла. Медаль близка!

05:21 Павел Панышев

Стартовал финал в пулевой стрельбе! Василина Бацарашкина поборется за золото, верим!

05:12 Павел Панышев

Сборная России по стрельбе из лука (Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова) победила национальную команду Украины (Вероника Марченко, Анастасия Павлова и Лилия Сиченикова) в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио.

В четвертьфинале сборная России встретится с национальной командой США. Начало — в 8:30 мск.

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Сборная России по стрельбе из лука обыграла украинок и вышла в четвертьфинал ОИ-2021
05:05 Павел Панышев

Российские фехтовальщицы на рапирах Инна Дериглазова и Аделина Загидуллина вышли в 1/8 финала.

Дериглазова в 1/16 финала победила представительницу Польши Мартину Елинску (15:8). Загидуллина, в свою очередь, оказалась сильнее колумбийки Саскии Лоретты ван Эрвен Гарсии (15:8).

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05:03 Павел Панышев

А вот волейбольная сборная России разочаровала, разгромно уступив Италии — 0:3 (23:25, 19:25, 14:25).

В группе В сборной России предстоит сыграть с соперницами из сборных Аргентины, Китая, США и Турции.

05:01 Павел Панышев

Бацарашкина вышла в финал в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров

Начинаем утро с приятной новости! Виталина Бацарашкина, которая выступает в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, вышла в финал турнира.

Она заняла третье место, показав результат 582 очка. Для выхода в финал нужно было войти в первую восьмерку. Первое место заняла китаянка Цзян Рансинь, набрав 587 очков. На втором месте расположилась предсвительница Греции Анна Коракаки с результатом 585 очков.

Ещё одна представительница России Маргарита Черноусова не смогла выйти в финал, она заняла 35-е место, набрав 565 очков.

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