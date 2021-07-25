Олимпиада-2020. Что творит Бацарашкина! Поразительное первое золото России! LIVE

Приветствуем всех любителей спорта и болельщиков сборной России. В воскресенье, 25 июля, на Олимпиаде в Токио будут разыграны 18 комплектов наград. Российские спортсмены имеют хорошие шансы на успех в стрельбе, фехтовании, дзюдо, стрельбе из лука и тхэквондо. После первого дня в копилке сборной России серебро и бронза. И мы вправе рассчитывать, что 25 июля эта коллекция пополнится золотом. Кроме того, на олимпийских аренах будут выступать наши волейболисты, баскетболисты, гандболистки и теннисисты, которым борьба за медали ещё только предстоит.
Следить за всеми событиями второго дня Олимпийских игр-2020 в Токио можно в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Лариса Коробейникова вышла в 1/8 финала по фехтованию на рапире, одержав победу над Инес Бубакари из Туниса со счётом 15:3.
В теннисном турнире Карен Хачанов и Ёсихито Нисиока обменялись выигранными партиями (3:6, 6:1). Впереди решающий сет!
Мужская сборная России по баскетболу 3x3 уступила Бельгии — 16:21. Вчера россияне стартовали на турнире с победы над Китаем со счётом 21:13, а затем уступили Нидерландам (15:18).
В 12:40 мск наша команда встретится с поляками.
Американец Чейс Калиж выиграл золото в плавании на дистанции 400 м комплексом. Серебряным призёром стал его соотечественник Джей Литерленд. Бронза досталась австралийцу Брэндону Смиту.
Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. 400 м комплексом
1. Чейс Калиж (США) — 4.09,42.
2. Джей Литерленд (США) — 4.10,28.
3. Брэндон Смит (Австралия) — 4.10,38.
В результате утешительных заездов по академической гребле россиянки Мария Боталова и Анастасия Лебедева (двойка парная) прошли в полуфинал А/В. И здесь есть перспективы на медаль!
Сенсация в плавании — 18-летний представитель Туниса Ахмед Аюб Хафнауи выиграл золото на дистанции 400 м вольным стилем!
Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. 400 м вольным стилем
1. Ахмед Аюб Хафнауи (Тунис) — 3.43,36.
2. Джек Маклафлин (Австралия) — 3.43,52.
3. Киран Смит (США) — 3.43,94.
Виталина Бацарашкина выиграла золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Играх в Токио, установив олимпийский рекорд. Это первое золото сборной России на Играх-2020.
Стрельба. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Пневматический пистолет. 10 м
1. Виталина Бацарашкина (Россия) — 240,3 (олимпийский рекорд).
2. Антоанета Костадинова (Болгария) — 239,4.
3. Цзян Жансинь (Китай) — 218,0.
Бацарашкина — чемпионка Олимпийских игр!
Болгарка дрогнула! Костадинова последним выстрелом набрала 9,0, а Бацарашкина воспользовалась шансом и выстрелила на 10,4! Невероятная развязка! Виталина выиграла золото, браво!
Блестяще! 10,5 набрала Бацарашкина, она обошла китаянку. И теперь у нас будет минимум серебро!
Костевич выбывает — это значит, что у Бацарашкиной точно будет медаль! Виталина, Костадинова и Цзян разыграют между собой золото.
В финале по стрельбе осталось четыре спортсменки. Костадинова продолжает лидировать, опережая Цзян, Бацарашкину и Костевич. Совсем скоро решится судьба медалей!
Неудачный третий выстрел — в восьмёрку. Болгарка Костадинова идёт первой (141,5), китаянка Цзян Рансинь второй (139,7), Бацарашкина — третьей (139,6).
Бацарашкина после второй серии идёт второй, уступая лидеру 0,2 балла. Медаль близка!
Стартовал финал в пулевой стрельбе! Василина Бацарашкина поборется за золото, верим!
Сборная России по стрельбе из лука (Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова) победила национальную команду Украины (Вероника Марченко, Анастасия Павлова и Лилия Сиченикова) в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио.
В четвертьфинале сборная России встретится с национальной командой США. Начало — в 8:30 мск.
Российские фехтовальщицы на рапирах Инна Дериглазова и Аделина Загидуллина вышли в 1/8 финала.
Дериглазова в 1/16 финала победила представительницу Польши Мартину Елинску (15:8). Загидуллина, в свою очередь, оказалась сильнее колумбийки Саскии Лоретты ван Эрвен Гарсии (15:8).
А вот волейбольная сборная России разочаровала, разгромно уступив Италии — 0:3 (23:25, 19:25, 14:25).
В группе В сборной России предстоит сыграть с соперницами из сборных Аргентины, Китая, США и Турции.
Бацарашкина вышла в финал в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров
Начинаем утро с приятной новости! Виталина Бацарашкина, которая выступает в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, вышла в финал турнира.
Она заняла третье место, показав результат 582 очка. Для выхода в финал нужно было войти в первую восьмерку. Первое место заняла китаянка Цзян Рансинь, набрав 587 очков. На втором месте расположилась предсвительница Греции Анна Коракаки с результатом 585 очков.
Ещё одна представительница России Маргарита Черноусова не смогла выйти в финал, она заняла 35-е место, набрав 565 очков.
- 25 июля 2021
-
06:17
-
06:13
-
06:11
-
06:04
-
05:56
-
05:49
-
05:44
-
05:41
-
05:34
-
05:33
-
05:20
-
05:20
-
05:13
-
05:11
-
05:09
-
04:44
-
04:35
-
04:21
-
03:55
-
03:37
-
00:57
-
00:41
-
00:30
- 24 июля 2021
-
23:25
-
22:47
-
22:23
-
22:03
-
21:57
-
21:36
-
21:15
-
21:00
-
21:00
-
20:42
-
20:33
-
19:33