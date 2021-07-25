Олимпиада-2020. Что творит Бацарашкина! Поразительное первое золото России! LIVE

Кто же осчастливит страну и поднимется на вершину пьедестала в Токио? Всё самое и важное — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Приветствуем всех любителей спорта и болельщиков сборной России. В воскресенье, 25 июля, на Олимпиаде в Токио будут разыграны 18 комплектов наград. Российские спортсмены имеют хорошие шансы на успех в стрельбе, фехтовании, дзюдо, стрельбе из лука и тхэквондо. После первого дня в копилке сборной России серебро и бронза. И мы вправе рассчитывать, что 25 июля эта коллекция пополнится золотом. Кроме того, на олимпийских аренах будут выступать наши волейболисты, баскетболисты, гандболистки и теннисисты, которым борьба за медали ещё только предстоит.

Следить за всеми событиями второго дня Олимпийских игр-2020 в Токио можно в онлайн-трансляции «Чемпионата».