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В Кремле отреагировали на первое олимпийское золото России на Олимпиаде-2021

В Кремле отреагировали на первое олимпийское золото России на Олимпиаде-2020
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В Кремле поздравили россиянку Виталину Бацарашкину с золотой медалью на Олимпиаде в Токио. Соответствующие поздравления передал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Радуемся вместе со всеми россиянами! Поздравляем олимпийскую чемпионку!» — цитирует Пескова «РБК-Спорт».

Для россиян это золото стало первым на нынешних Олимпийских играх. Бацарашкина завоевала медаль высшей пробы в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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