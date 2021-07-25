Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Волейболистка сборной России Гончарова: итальянки играли лучше нас, не в полную силу

Волейболистка сборной России Гончарова: итальянки играли лучше нас, не в полную силу
Комментарии

Волейболистка сборной России Наталия Гончарова прокомментировала поражение в стартовом матче олимпийского турнира в Токио с командой Италии со счётом 0:3 (23:25, 19:25, 14:25).

«Они играли лучше нас, не в полную силу, а мы играли плохо. Если мы будем думать, что это критическая ситуация и всё пропало, то дальше нет смысла играть. Мы постараемся не думать про эту игру и дальше выходить и бороться. У нас есть все шансы, мы будем играть», — приводит слова Гончаровой ТАСС.

В следующем матче сборная России сыграет с Аргентиной, а Италия встретится с Турцией. Обе игры пройдут 27 июля. Финал женского турнира состоится 8 августа.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать

Новость по теме
Сборная России по волейболу проиграла итальянкам на старте Олимпиады в Токио
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021