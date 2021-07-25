Волейболистка сборной России Гончарова: итальянки играли лучше нас, не в полную силу
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Волейболистка сборной России Наталия Гончарова прокомментировала поражение в стартовом матче олимпийского турнира в Токио с командой Италии со счётом 0:3 (23:25, 19:25, 14:25).
«Они играли лучше нас, не в полную силу, а мы играли плохо. Если мы будем думать, что это критическая ситуация и всё пропало, то дальше нет смысла играть. Мы постараемся не думать про эту игру и дальше выходить и бороться. У нас есть все шансы, мы будем играть», — приводит слова Гончаровой ТАСС.
В следующем матче сборная России сыграет с Аргентиной, а Италия встретится с Турцией. Обе игры пройдут 27 июля. Финал женского турнира состоится 8 августа.
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