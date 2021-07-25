Российская рапиристка Инна Дериглазова вышла в финал Олимпийских игр-2020 в Токио

Российская фехтовальщица на рапирах Инна Дериглазова стала первой финалисткой Олимпийских игр-2020 в Токио (Япония). В полуфинальном поединке Дериглазова (1) оказалась сильнее представительницы Италии Аличе Вольпи (4) со счётом 15:10.

За звание олимпийской чемпионки Дериглазова сразится с победительницей встречи Лариса Коробейникова (Россия) – Ли Кифер (США).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.