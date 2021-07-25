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Лучница Перова высказалась о причинах поражения команды России в финале ОИ-2020

Лучница Перова высказалась о причинах поражения команды России в финале ОИ-2020
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Российская лучница Ксения Перова проанализировала выступление команды на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Перова вместе с Еленой Осиповой и Светланой Гомбоевой завоевала для сборной России серебряные медали, для Ксении это второе серебро в карьере на ОИ.

«У немки оставалось мало времени на выстрел, поэтому случился такой выстрел на двойку. В 2016-м у итальянки было также. Здесь не пошаманишь. Всё дело в темпе стрельбы. Кореянки очень сильные соперники, плюс мы больше утомились. Будем знать, что надо стрелять на один спарринг меньше», — передаёт слова Перовой корреспондент «Чемпионата».

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