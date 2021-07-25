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Японский дзюдоист Хифуми Абе вслед за своей сестрой выиграл золото Олимпиады-2021

Японский дзюдоист Хифуми Абе вслед за своей сестрой выиграл золото Олимпиады-2020
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Японский дзюдоист Хифуми Абе завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 66 кг. В финальном поединке он победил грузина Важу Маргвелашвили. Примечательно, что ранее сегодня, 25 июля, золото также выиграла сестра Хифуми — дзюдоистка Ута Абе.

Обладателями бронзовых наград стали бразилец Даниэл Каргнин и представитель Южной Кореи Баул Ан.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Дзюдо
Мужчины. До 66 кг. Финал
25 июля 2021, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Хифуми Абе
Япония
2
Важа Маргвелашвили
Грузия
3
Даниэл Каргнин
Бразилия
3
Баул Ан
Южная Корея
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