Фесикова и Каменева прошли в полуфинал Олимпиады-2020 на дистанции 100 метров на спине

Российские пловчихи Анастасия Фесикова и Мария Каменева прошли в полуфинальные заплывы на дистанции 100 метров на спине.

Фесикова продемонстрировала результат — 59,92 секунды. Каменева проплыла дистанцию за 59,88 секунд.

Полуфинальные заплавы запланированы на 26 июля.

Анастасия Фесикова — вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года, чемпионка мира, трёхкратная вице-чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы.

Мария Каменева — чемпионка мира 2016 года в смешанной эстафете 4×50 метров вольным стилем на короткой воде.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.