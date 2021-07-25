Фесикова и Каменева прошли в полуфинал Олимпиады-2020 на дистанции 100 метров на спине

Российские пловчихи Анастасия Фесикова и Мария Каменева прошли в полуфинальные заплывы на дистанции 100 метров на спине.
Фесикова продемонстрировала результат — 59,92 секунды. Каменева проплыла дистанцию за 59,88 секунд.
Полуфинальные заплавы запланированы на 26 июля.
Анастасия Фесикова — вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года, чемпионка мира, трёхкратная вице-чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы.
Мария Каменева — чемпионка мира 2016 года в смешанной эстафете 4×50 метров вольным стилем на короткой воде.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
- 25 июля 2021
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