Голландская велогонщица упустила соперницу и думала, что выиграла Олимпиаду

Нидерландская велогонщица Аннемик ван Влёйтен во время групповой женской гонки упустила из виду свою соперницу, австрийскую спортсменку Анну Кизенхофер. Голландка была уверена в том, что она идёт первой в масс-старте.

Австрийка уехала в ранний отрыв, который в определённый момент достиг десяти минут.

Когда Аннемик приехала на финиш, она праздновала победу в Олимпийских играх, но потом ей сообщили, что она приехала после Кизенхофер.

«Когда пересекла финишную линию, я была уверена в том, что победила», — сказала спортсменка на пресс-конференции после окончания гонки.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.