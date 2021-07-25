Малютин прошел в полуфинал Олимпиады-2020 на дистанции 200 метров вольным стилем

Российский пловец Мартин Малютин прошёл в полуфинальный заплыв Олимпиады в Токио на дистанции 200 метров вольным стилем. Он проплыл дистанцию за 1 минуту 45,50 секунд.



Ещё один россиянин Иван Гирев продемонстрировал результат — 1:47,11. Он не попал в топ-16 лучших спортсменов.

Полуфиналы состоятся 26 июля.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.