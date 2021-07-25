Егорова и Кирпичникова не прошли в финал Олимпиады-2020 на дистанции 400 метров вольным
Поделиться
Российские пловчихи Анна Егорова и Анастасия Кирпичникова не прошли в финал Олимпиады-2020 на дистанции 400 метров вольным стилем.
Егорова продемонстрировала результат — 4:08,24. Кирпичникова проплыла дистанцию за 4:08,01. Девушки не попали в восьмёрку спортсменов, которые выступят в финале.
Финал запланирован на 26 июля.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
Комментарии
- 25 июля 2021
-
15:30
-
15:27
-
15:22
-
15:07
-
15:07
-
15:04
-
14:48
-
14:38
-
14:35
-
14:29
-
14:09
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:56
-
13:34
-
13:32
-
13:30
-
13:21
-
13:19
-
13:13
-
13:08
-
13:00
-
13:00
-
12:51
-
12:49
-
12:46
-
12:39
-
12:33
-
12:25
-
12:18
-
12:18
-
12:08
-
12:03
-
11:56
Партнерский контент