Егорова и Кирпичникова не прошли в финал Олимпиады-2020 на дистанции 400 метров вольным

Российские пловчихи Анна Егорова и Анастасия Кирпичникова не прошли в финал Олимпиады-2020 на дистанции 400 метров вольным стилем.



Егорова продемонстрировала результат — 4:08,24. Кирпичникова проплыла дистанцию за 4:08,01. Девушки не попали в восьмёрку спортсменов, которые выступят в финале.



Финал запланирован на 26 июля.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.