Рапиристка Коробейникова — о 3-м месте на Олимпиаде-2020: сейчас опять буду плакать

Российская рапиристка Лариса Коробейникова прокомментировала завоевание 3-го места на Олимпиаде в Токио. В матче за бронзу Лариса обыграла итальянку Аличе Вольпи со счётом 15:14.

«Наверное, ещё не осознала. Сейчас опять буду плакать, ха-ха. При 1:5 в голове было, что если отфехтую этот бой так же, как и предыдущий, будет очень стыдно мне, тренеру. Не знаю, как я смогла это переломить, но сделала это. Концовочка была эмоциональная. Когда повела, немного расслабилась, думала, что всё хорошо. Но потом пришлось опять собираться, сказать себе: «Сделай что хочешь, но уверенно». Я так и сделала. Мы меняем рапиру специально: человек нанёс один укол, второй, попадает в эмоциональный ажиотаж, а ты начинаешь теряться. А когда меняешь рапиру, пауза выбивает немного соперника из колеи, можешь в этот момент подумать, как-то заново войти в бой. Не всегда это работает, полуфинал был не очень хорошим, назовём это так.

— Вы говорили в интервью 2013 года, что на улицах узнавали всего два раза. Как-то ситуация изменилась?

— Да, ещё пару раз в магазине узнали. Мой город меня очень любит, я его люблю, но, к сожалению, я не футболист, ха-ха, в лицо меня не все знают. Не знаю, изменится ли это после Олимпиады. Это не главное, главное то, что я смогла завоевать медаль. Сохраню ли рапиру? У нас впереди командные соревнования, она мне будет нужна.



Это не то что моя первая олимпийская медаль, это мои первые личные соревнования. В Лондоне я не участвовала в личном турнире, в Рио-де-Жанейро я вообще не попала. Эта медаль обошлась мне очень дорого. Сейчас опять заплачу, я вроде бы даже не переставала, такие минутные паузы», — сказала Коробейникова на пресс-конференции.