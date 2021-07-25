Дмитрий Губерниев оценил выступление сборной России на старте Олимпиады-2020 в Токио

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление россиян на летних Олимпийских играх в Токио.

«Команда сейчас идёт своим чередом. Очень неплохим. Фехтовальщицы молодцы, лучницы. Многое будет зависеть для общего настроения от плавания. Посмотрим, как у нас всё пойдёт. Бородин бы вот со своим результатом стоял бы сегодня на пьедестале почёта.

Если сумеем заработать медали, то команда наберёт приличную скорость. 20 золотых — вполне реально. Где-то со скрипом, где-то легче, но в России есть спорт.

Стрелки у нас испокон веков с советских времён были крутые. У нас классная команда. Олимпиада — очень сложные соревнования. Кто-то не замечает волнения, кого-то мандраж накрывает. Поэтому всё впереди ещё», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Чемпион Европы пловец Илья Бородин заразился коронавирусом и не смог выступить на Олимпиаде в Токио.