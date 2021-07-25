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Тхэквондист Улугбек Рашитов из Узбекистана выиграл золото Олимпиады-2021 в категории до 68 кг

Тхэквондист Улугбек Рашитов из Узбекистана выиграл золото Олимпиады-2020
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Представитель Узбекистана Улугбек Рашитов завоевал золотую медаль в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории до 68 кг на летних Олимпийских играх в Токио. В финале он победил британца Брэдли Синдена со счётом 34:29. Это первая медаль Узбекистана на Играх-2020.

Обладателями бронзы стали китаец Чжао Шуай и турок Хакан Речбер.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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