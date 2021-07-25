Российская тхэквондистка Татьяна Минина стала серебряным призёром Олимпиады-2020 в Токио

Россиянка Татьяна Минина завоевала серебряную медаль в соревнованиях по тхэквондо на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). В решающей встрече турнира в весовой категории до 57 кг Минина (5) уступила представительнице США Анастасии Золотич (7). Поединок завершился со счётом 25:17 в пользу американки.
Отметим, что для сборной России в Токио награда Мининой стала седьмой по счёту и четвёртой серебряного достоинства.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
- 25 июля 2021
-
17:04
-
17:03
-
17:00
-
16:52
-
16:44
-
16:38
-
16:38
-
16:36
-
16:25
-
16:22
-
16:19
-
16:10
-
16:04
-
15:56
-
15:53
-
15:45
-
15:35
-
15:35
-
15:30
-
15:27
-
15:22
-
15:07
-
15:07
-
15:04
-
14:48
-
14:38
-
14:35
-
14:29
-
14:09
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:56
-
13:34
-
13:32