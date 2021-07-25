Российская тхэквондистка Татьяна Минина стала серебряным призёром Олимпиады-2020 в Токио

Россиянка Татьяна Минина завоевала серебряную медаль в соревнованиях по тхэквондо на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). В решающей встрече турнира в весовой категории до 57 кг Минина (5) уступила представительнице США Анастасии Золотич (7). Поединок завершился со счётом 25:17 в пользу американки.

Отметим, что для сборной России в Токио награда Мининой стала седьмой по счёту и четвёртой серебряного достоинства.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.