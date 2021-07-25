Гимнастка Мельникова выступит в личном многоборье и в финалах на трёх снарядах на ОИ-2020

Российская гимнастка Ангелина Мельникова квалифицировалась в финал личного многоборья на Олимпиаде в Токио.

Квалификация олимпийского турнира в женской спортивной гимнастике состоялась 25 июля.

Вместе с Мельниковой в финале личного многоборья выступит спортсменка Владислава Уразова. Также Мельникова отобралась в финалы в опорном прыжке, разновысоких брусьях и вольных упражнениях.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.