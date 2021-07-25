Женская сборная России по спортивной гимнастике выиграла квалификацию в многоборье на ОИ

Российские гимнастки стали первыми в квалификации олимпийского турнира в командном многоборье.

Сборная России в составе Ангелины Мельниковой, Владиславы Уразовой, Лилии Ахаимовой и Виктории Листуновой стала первой командой квалификации с итоговым результатом 171,629 балла.

На втором месте расположилась национальная команда США. Американки набрали 170,562 очка.

Тройку лучших замкнули китаянки, набравшие 166,863 результативных балла.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.