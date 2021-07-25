Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Женская сборная России по спортивной гимнастике выиграла квалификацию в многоборье на ОИ-2021

Женская сборная России по спортивной гимнастике выиграла квалификацию в многоборье на ОИ
Комментарии

Российские гимнастки стали первыми в квалификации олимпийского турнира в командном многоборье.

Сборная России в составе Ангелины Мельниковой, Владиславы Уразовой, Лилии Ахаимовой и Виктории Листуновой стала первой командой квалификации с итоговым результатом 171,629 балла.

На втором месте расположилась национальная команда США. Американки набрали 170,562 очка.

Тройку лучших замкнули китаянки, набравшие 166,863 результативных балла.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Новость по теме
Гимнастка Мельникова выступит в личном многоборье и в финалах на трёх снарядах на ОИ-2020
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021