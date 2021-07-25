Бронзовая призёрка Олимпийских игр Дарья Белодед приостановит карьеру после ОИ-2020

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед приостановит карьеру после успешного выступления на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Геннадий Белодед, отец украинской дзюдоистки, сообщил, что спортсменка хочет взять паузу.

«На данный момент Дарья планирует отдых. Два, три, четыре месяца, полгода, не знаю. Будет видно по её состоянию.



Когда отдохнёт, когда будет готова продолжить работать, когда вновь появится желание, тогда можно будет продолжить», — приводит слова Геннадия iSport.ua со ссылкой на телеканал UA: Перший

Украинка Дарья Белодед завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 48 кг. В противостоянии за третье место она победила представительницу Израиля Ширу Ришони. Это первая медаль Украины на Олимпиаде-2020.