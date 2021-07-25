Перед Украиной извинились за изображение Чернобыля во время открытия ОИ-2020 в Токио

Южнокорейский телеканал MBC извинился перед странами-участницами Олимпиады-2020 за неподобающие иллюстрации во время торжественной церемонии открытия.

Напомним, во время выхода олимпийской сборной Украины на экране появилась фотография Чернобыльской АЭС 1986 года, сделанная над четвёртым реактором. Представление Италии было сопровождено фотографией пиццы, а во время выхода норвежцев на экране появилось изображение лосося.

«Мы искренне приносим свои извинения гражданам и зрителям всех стран. MBC использовал неуместные изображения и в видеоролике, и в субтитрах во время трансляции церемонии открытия Олимпийских игр в Токио в ночь на 23 июля. Ещё раз приносим искренние извинения народам и всем телезрителям, которых обидели», — гласит заявление телеканала в «Твиттере».

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