Макс Крузе в прямом эфире сделал предложение своей девушке после матча на Олимпиаде
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Нападающий сборной Германии Макс Крузе сделал предложение своей девушке в прямом эфире после матча с национальной командой Саудовской Аравии на Олимпиаде в Токио, сообщает Goal. Игра прошла на стадионе «Ниссан» в Иокогаме (Япония) и завершилась победой немецкой команды со счётом 3:2.
После матча Крузе сделал предложение своей девушке в прямом эфире. Он встал на колени и спросил, не хочет ли она стать его женой. Девушка ответила согласием.
Сборная Германии набрала 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы D. Саудовская Аравия (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками национальных команд по группе D являются сборные Бразилии (4) и Кот-д'Ивуара (4).
В следующем матче сборная Германии сыграет с Кот-д'Ивуаром.
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