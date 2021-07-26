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Саблистки Никитина и Позднякова вышли в 1/8 финала Олимпиады в Токио

Саблистки Никитина и Позднякова вышли в 1/8 финала Олимпиады в Токио
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Российская саблистка Ольга Никитина вышла в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио. На стадии 1/16 финала она победила представительницу США Дагмару Возняк.

В другом бою россиянка София Позднякова победила итальянку Росселлу Грегорио со счётом 15:12.
В 1/8 финала Никитина встретится с Анной Баштой, а Позднякова проведёт бой с Хонъю Янь.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Фехтование
Женщины. Сабля. 1/16 финала
26 июля 2021, понедельник. 03:55 МСК
Идёт
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Новости. Олимпиада 2020
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