Саблистки Никитина и Позднякова вышли в 1/8 финала Олимпиады в Токио

Российская саблистка Ольга Никитина вышла в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио. На стадии 1/16 финала она победила представительницу США Дагмару Возняк.

В другом бою россиянка София Позднякова победила итальянку Росселлу Грегорио со счётом 15:12.

В 1/8 финала Никитина встретится с Анной Баштой, а Позднякова проведёт бой с Хонъю Янь.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.