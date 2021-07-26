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Блумменфель: когда понял, что завоюю золото? Когда выходил на старт

Блумменфель: когда понял, что завоюю золото? Когда выходил на старт
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Норвежец Кристиан Блумменфель, выигравший золото Олимпийских игр – 2020 в триатлоне поделился эмоциями от победы.

«Я ожидал, что успешно выступлю на Олимпийских играх, и не скрывал этого. Хотел завоевать медаль, желательно золотую, и любой другой результат стал бы для меня разочарованием. Мы ставим перед собой высокие планки, и сейчас я могу вздохнуть с облегчением. Когда нас оставалось четверо, я пытался мотивировать Йи не сбавлять темп. Сказал в его сторону: «Парни, идём на медали. Продолжаем работать». Когда понял, что завоюю золото? Когда выходил на старт», – заявил Блумменфель.

Ногрвежец взял золото с результатом 1:45:04, серебро у британца Алекса Йи (1:45:15), бронза у новозеландца Хейдена Уайлда (1:45:24).

Российские триатлонисты Дмитрий и Игорь Полянские показали результаты 1:48:46 и 1:52:07 и заняли 32-е и 43-е места соответственно.

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